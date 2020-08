Calcio Napoli , come potrebbe essere la formazione titolare del prossimo anno?

NAPOLI CALCIO – Gattuso, ADL e Giuntoli continueranno a parlarsi fra di loro per cercare di capire, come muoversi in sede di mercato. C’è molto da fare, molto da capire. E quello che proveremo a fare oggi, è a capire quale potrebbe essere la formazione che in gli azzurri, potrebbero mettere in campo l’anno prossimo. Al netto degli acquisti e delle cessioni >>> INIZIAMO