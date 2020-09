Napoli Calcio – Mercato: Gattuso avrebbe fatto 2 nomi ad ADL

MERCATO NAPOLI – Il calciomercato è agli sgoccioli. Tra pochi giorni sarà tutto finito. Le squadre saranno ultimate e gli allenatori dovranno accontentarsi della propria rosa. Per questo motivo Ringhio non vuole mollare. Continua imperterrito a chiedere alla dirigenza partenopea un altro centrocampista. La lacuna lasciata dalla partenza di Allan non è ancora stata riempita. L’ultima partita giocata contro i liguri è stata un successo ma lo stesso Gattuso ha notato una lieve mancanza di equilibrio a centrocampo. Ruiz e Zielinsky stanno dando il massimo ma all’allenatore calabrese evidentemente non basta. ADL si è messo all’opera. Due sono i candidati e non si può ancora escludere un colpo in extremis.

Il primo nome caldo è quello di Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano è da anni nel mirino della società partenopea. Secondo quanto riportato da TuttoSport “Giuntoli continua a monitorare la situazione di Vecino. C’è il rischio che l’uruguaiano dei nerazzurri, tra terapie e riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio, possa essere nella disponibilità di Gattuso solo a fine novembre. Con questa tempistica, non ne vale la pena“. Le tempistiche per il suo rientro, dunque, rischiano di far saltare l’operazione. Per questo motivo il ds azzurro sembrerebbe non aver molta voglia di aspettare e starebbe già pensando al secondo nome sulla lista.

Stiamo parlando di Jordan Veretout. Il centrocampista francese ha stregato Gattuso che lo vorrebbe a tutti i costi nella sua rosa. Il ct azzurro sogna di schierarlo nel 4-2-3-1 così da riuscire a colmare finalmente il buco lasciato da Allan. Non sarà facile riuscire a strapparlo dai giallorossi. Poche cose sono certe. Alla giusta cifra qualsiasi calciatore è sul mercato. Il tempo è poco. Ora spetta ad ADL decidere se tentare o meno l’ultimo assalto. E intanto, proprio pochi minuti fa è arrivata una grossa notizia sul mercato del Napoli: “Giuntoli proverà un colpo all’ultimo secondo” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA