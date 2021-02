Napoli Calcio – Mercato, booom: si valuta un colpo grosso!

Quali saranno le prossime mosse di calciomercato del Napoli? Oggi, proveremo a capirne di più con un nome uscito in queste ore dalla Spagna

Redazione

Il Napoli non vive un momento semplice. Tutt'altro. La situazione è complicata e quello che potrà accadere da qui ai prossimi mesi, sinceramente, non può dirlo nessuno. L'aria che tira è ovviamente indirizzata dai risultati che in campo, non stanno portando i risultati sperati. Per questo motivo la prima cosa da fare, è capire quale tipo di progetto la società prevede per il prossimo futuro. Da dove iniziare? Sicuramente dalla scelta del tecnico. Per quanto siano in molti quelli sicuri che Gattuso non terminerà neanche l'anno, noi rimaniamo convinti del fatto che salvo clamorosi colpi di scena, il progetto continuerà con lui alla guida degli azzurri. Ha portato a casa un trofeo e fra mille difficoltà, sta combattendo per rimanere capitano di questa imbarcazione.

Calciomercato Napoli, operazione rinforzi

Quello che bisognerà fare, è poi legato alle scelte di mercato. Quali saranno le più adatte? Ovvio che se Gattuso - come noi crediamo - rimarrà sulla panchina partenopea, il progetto verrà pianificato anche in base a quelle che sono le sue idee. E fra queste, ci sarebbe anche l'interesse per Lucas Vazquez. Secondo quanto viene riferito in queste ore da todofichajes.com, sull'esterno ci sarebbero gli occhi del Napoli. Il giocatore, è in scadenza di contratto con il Real Madrid e gli azzurri ci starebbero facendo più di un pensierino. Ma non solo.

Servono rinforzi di alto livello

Le ultime indiscrezioni a questo proposito, raccontano qualcosa di molto interessante: il Napoli avrebbe infatti superato la concorrenza del Milan ma anche quella dell'Everton. E questo, porrebbe gli azzurri in pole per portare a casa il giocatore in vista della prossima stagione. Insomma: le possibilità che l'affare possa andare in porto ci sono e come. E questa, non può che essere una grande notizia per tutto il popolo Napoletano, visto il valore del calciatore in questione.