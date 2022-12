Addio a O’Rey Pelé / Tutto il mondo del calcio è in lutto

Oggi il mondo del calcio si ferma, addio ad una delle stelle più grandi del gioco. Addio al Re dello sport più bello del mondo: Pelé

Oggi il mondo del calcio è ufficialmente in lutto. Proprio qualche ora fa è stato annunciato direttamente da tutti i canali sociale privati del giocatore e da diverse testate internazionali che il Re del nostro sport è passato a miglior vita. Da diverso tempo si era a conoscenza delle sue condizioni precarie. Stava continuando la lotta con il tumore (che non è mai riuscito a sconfiggere). Adesso inizia il momento del ricordo per uno dei talenti che ha cambiato il gioco del calcio. Non perdiamo altro tempo e andiamo a ripercorrere la carriera di uno dei giocatori più influenti del mondo e che ha fatto appassionare milioni di bambini a questo sport.

La carriera di Pelé parte da lontanissimo, visto che è cresciuto in una famiglia tutt'altro che agiata e spesso ha dovuto rinunciare al calcio per dare una mano proprio al padre ed alla madre. La carriera del talento carioca, però, esplode subito visto che a 15 anni fa il suo esordio con la maglia del Santos. A 16, invece, si mette sulle spalle la casacca della nazionale più vincente della storia. Ci vuole pochissimo al Re per lasciare subito il segno, visto che è uno dei calciatori più giovani a vincere un mondiale e lui lo fa anche da protagonista. Passiamo ai record ottenuti dal brasiliano.

I record — Ancora oggi Pelé è il miglior marcatore nella storia della nazionale brasiliana. Anche se proprio nel corso di questo mondiale è stato raggiunto da un altro grande del calcio sudamericano: Neymar. Resta uno dei pochissimi ad aver vinto tre mondiali. Soprattutto può contare su più di 800 gol in tutte le competizioni ufficiali, confermando la sua media di quasi un gol a partita. La redazione di Mondoudinese non può fare altro che unirsi a tutto il mondo del calcio in questo ultimo saluto ad uno dei più grandi del nostro gioco.