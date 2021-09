Udinese – Clamorosa scelta di Gotti: Becao ha commesso troppi errori!

Tutto questo ci porta a Becao. Avrebbe potuto giocare meglio contro il Napoli? Decisamente si. Avrebbe potuto essere più partecipe nell'occasione del gol giallorosso? Ovviamente si. Il principale colpevole del vantaggio firmato Tammy Abraham è senza ombra di dubbio Molina. Secondo colpevole (se proprio vogliamo stilare una lista per puntare il dito) è capitan Nuytinck. Ma la domanda sorge spontanea: dov'era Becao al momento del gol? In are c'erano soltanto l'olandese e Samir che stava coprendo la sua zona di competenza. Becao non c'era proprio.