News Cagliari, disastro Liverani! Oltre al danno la beffa: e adesso?

Una squadra come il Cagliari che sta lottando per tornare in Serie A non può permettersi di scendere in campo con tanta sufficienza. I rossoblù hanno sbagliato tutto ciò che potevano sbagliare e adesso bisogna fare i conti.

Dagli errori di Zappa alla clamorosa svista di Altare. Radunovic ha fatto il possibile ma non è bastato. Pereiro, pur avendo giocato un’ora, è come se non fosse mai sceso in campo. E Pavoletti, per l’ennesima volta, è rimasto a secco. Ma non finisce qui. Oltre al danno la beffa.