Cagliari – Giulini spiazza tutti: ecco chi sarà il sostituto di Pavoletti | News

Che fine ha fatto Pavoletti? Il centravanti del Cagliari è lontano anni luce dal bomber che aveva dimostrato di essere. I numeri parlano chiaro e dalle statistiche non si scappa. Nelle prime 6 partite stagionali Pavoloso non ha ancora timbrato il cartellino e gira voce che Giulini sia stanco.

Non è una novità il fatto che Pavoletti abbia rinunciato al Bari per rimanere a Cagliari. Ha esternato tutto il suo amore per la città e per i tifosi che, però, adesso gli chiedono di tornare ad essere incisivo per la causa. Secondo le ultimissime indiscrezioni, Giulini e Capozucca avrebbero un altro piano: ecco cosa sappiamo!