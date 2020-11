L’Italia si è aggiudicata un posto nelle Final Four di Nations League grazie alla vittoria contro la Bosnia per 2-0. In panchina non c’era il Ct Roberto Mancini per via della positività al Covid, in panchina al suo posto il vice Evani. L’ex allenatore dell’Inter dopo aver saltato gli impegni con la nazionale si è negativizzato ed è guarito definitivamente dal virus.