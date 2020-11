Calcio, morto Diego Armando Maradona

Il mondo del calcio è stato scosso da una notizia improvvisa arrivata dall’Argentina, Diego Armando Maradona è morto. L’ex calciatore del Napoli è stato colpito da un arresto cardiorespiratorio, lo riporta El Clarin. Qualche settimana fa l’argentino era stato operato per un intervento al cervello, che era riuscito nel migliore dei modi. Pochi minuti fa la notizia della sua morte. Il dio del calcio non c’è più, e dopo aver fatto innamorare sul campo con le sue giocate resterà per sempre nei ricordi degli appassionati di questo sport.