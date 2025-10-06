Addio Vlahovic, colpaccio Juventus: “A gennaio al suo posto arriva…”

Come vi stiamo raccontando ormai da diverso tempo, la telenovela di calciomercato relativa al destino di Dusan Vlahovic continua a tenere banco in casa Juventus . E, vista la situazione, non potrebbe essere altrimenti. Il serbo è infatti un giocatore importante, pagato tanto dalla Juve e che ha un ingaggio pesantissimo, ma che è anche in scadenza di contratto alla fine di questa stagione.

Stando così le cose, è normale che il nome di Vlahovic continui a rimanere in primissima fila tra le news che riguardano la Juve in vista delle prossime sessioni di mercato. La domanda è chiara: quale sarà il futuro dell'attaccante classe 2000? E soprattutto, cosa farà la Juventus? A tal proposito, in queste ultime ore sono spuntate alcune novità decisamente importanti. Ma andiamo con ordine: ecco cosa sta bollendo in pentola in casa bianconera <<<