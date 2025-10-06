mondoudinese news calcio calciomercato Addio Vlahovic, colpaccio Juventus: “A gennaio al suo posto arriva…”

news calcio

Addio Vlahovic, colpaccio Juventus: “A gennaio al suo posto arriva…”

La questione Vlahovic continua a tenere banco in casa Juventus e occhio a un clamoroso scenario già in vista del calciomercato di gennaio
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Juventus, le ultime news su Vlahovic.

Come vi stiamo raccontando ormai da diverso tempo, la telenovela di calciomercato relativa al destino di Dusan Vlahovic continua a tenere banco in casa Juventus. E, vista la situazione, non potrebbe essere altrimenti. Il serbo è infatti un giocatore importante, pagato tanto dalla Juve e che ha un ingaggio pesantissimo, ma che è anche in scadenza di contratto alla fine di questa stagione.

Stando così le cose, è normale che il nome di Vlahovic continui a rimanere in primissima fila tra le news che riguardano la Juve in vista delle prossime sessioni di mercato. La domanda è chiara: quale sarà il futuro dell'attaccante classe 2000? E soprattutto, cosa farà la Juventus? A tal proposito, in queste ultime ore sono spuntate alcune novità decisamente importanti. Ma andiamo con ordine: ecco cosa sta bollendo in pentola in casa bianconera <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA