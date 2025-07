Mercato Torino – “Anjorin’s day”! Oggi le visite mediche e la firma

Il centrocampista inglese ex Empoli è arrivato a Torino pronto per svolgere le visite mediche e firmare il contratto

Per ogni Samuele Ricci che si dirige verso il Milan, Tino Anjorin è in arrivo per indossare la maglia granata. Sono giorni intensi per il mercato del Torino, che oggi dovrebbe accogliere il centrocampista inglese proveniente dall'Empoli. Anjorin, giunto nel capoluogo piemontese già ieri sera, oggi si sottoporrà alle visite mediche abituali e poi firmerà il nuovo contratto che lo unirà al Torino.