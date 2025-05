Mercato Torino – Attaccante out per la prossima stagione! Ecco il nome

Il mercato estivo dei trasferimenti si avvicina alla sua apertura ufficiale, ma voci e rumors circolano già da alcuni giorni, con diversi giocatori sotto i riflettori. Tra i nomi più seguiti c’è Sanabria. L’attaccante paraguayano ha avuto una stagione molto deludente, in cui non ha quasi mai brillato sul campo.

Per questo motivo, alcuni club si sarebbero già informati riguardo al giocatore del 1996. Tra questi, c'è anche una squadra appena promossa. Il Pisa starebbe seguendo il suo andamento. La neopromossa deve rifondare alcuni reparti della squadra per poter affrontare la Serie A.

I contatti tra le parti

La società toscana ha l'intenzione di rinforzarsi adeguatamente per lasciare un buon ricordo al suo ritorno in Serie A e avrebbe avviato un primo contatto per Sanabria, per valutare la possibilità di portare avanti la trattativa. Al momento si tratta solo di una conversazione informale, ma potrebbero emergere aggiornamenti a breve.