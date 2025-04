Calciomercato Torino – Attacco e centrocampo da rifare: ecco i nomi

Negli ultimi giorni, si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile interesse del Torino per Correa. L'attaccante argentino, in uscita dall'Inter a fine stagione, potrebbe iniziare una nuova avventura, abbracciando un nuovo progetto nella prossima annata. Il Torino osserva con interesse, ma deve fare i conti anche con le mire del Genoa .

In aggiunta, la priorità sarà quella di trovare un nuovo centrocampista, specialmente in caso di addio a Ricci. Un nome su cui si sta concentrando l'attenzione è quello di Cristante della Roma, anche se attualmente non ci sono contatti ufficiali tra i due club. Tornando al capitolo attaccanti, anche Pinamonti suscita interesse, sebbene l'attuale centravanti del Genoa possa decidere di rimanere in rossoblù anche nella prossima stagione.