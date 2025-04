Calciomercato Torino – Il nuovo attacco prende forma: i nomi per l’estate

Duvan Zapata tornerà a disposizione per la prossima stagione dopo aver affrontato un grave infortunio al ginocchio. Inizialmente, il colombiano era un giocatore fondamentale per la squadra, ma senza di lui i granata hanno faticato a trovare un attaccante che segnasse. Sanabria non riesce più a mettere a segno gol da tempo, mentre Adams, dopo un inizio promettente, ha lentamente perso il feeling con la rete. Proprio per questo motivo, il Torino è già attivamente alla ricerca di un nuovo bomber, e i possibili identikit sembrano ben definiti: Cairo vorrebbe puntare su un giovane attaccante che ha già messo a segno delle reti in questa stagione.Il primo nome sulla lista è quello di Kristovic, un montenegrino di 25 anni attualmente in forza al Lecce, dove ha già realizzato 10 reti. Corvino potrebbe lasciarlo partire a fine stagione, ma non per meno di 20 milioni di euro. I granata potrebbero fare un tentativo, ma dovranno confrontarsi con una concorrenza agguerrita, dato che anche l'Inter e la Juventus stanno valutando l'attaccante salentino.Un altro profilo interessante è quello di Colombo, il cui futuro al Milan appare incerto dopo la positiva esperienza all'Empoli. Sebbene non sia un centravanti implacabile, a soli 23 anni ha già accumulato tre campionati di Serie A e due di Serie B alle spalle. Le ultime di mercato: Guardiola shock: pronti 15 milioni per un granata <<<