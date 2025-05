Calciomercato Cagliari – Riscatto in bilico per un esterno: i dettagli

1 di 3 Riscatto in bilico

Nell'ultimo periodo del calciomercato del Cagliari, è emerso un calciatore che, pur arrivando in sordina, ha già mostrato di avere tutte le carte in regola per brillare con i rossoblù. Resta da capire se, al termine della stagione, questo giovane talento deciderà di rimanere sull’isola o se farà ritorno al suo club d’origine.