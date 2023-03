Bologna – Clamoroso! Via Arnautovic? Se salta anche Boniface, arriva…

Negli ultimi giorni il nome di Thiago Motta è stato al centro delle chiacchiere di mercato. Sia chiaro, al momento non c'è assolutamente nulla. Il Bologna ripone massima fiducia in lui.

Il tecnico dei felsinei è stato accostato anche al biscione nerazzurro qualora Simone Inzaghi dovesse essere esonerato prematuramente. Al momento, però, si tratta soltanto di rumors e di indiscrezioni. Il Bologna sta giocando un ottimo campionato e si trova a soli 8 punti di distanza dall'Atalanta di Gasperini che occupa il sesto posto in classifica. A prescindere da come il club emiliano chiuderà il campionato, in estate il reparto offensivo verrà restaurato.