Calciomercato Bologna / Può firmare ma chiede (almeno) altri due colpi

Il tecnico del club emiliano però non vuole ancora sentir parlare di contratto. Adesso è concentrato sul presente. Ci sarà tempo per pensare al futuro. Ma una cosa è certa. Il suo modo di giocare a calcio sta attirando l'attenzione e gli ammiratori non gli mancano. Attenzione a Simone Inzaghi che potrebbe lasciare la panchina nerazzurra prematuramente ma anche a Vincenzo Italiano con la Fiorentina e chi più ne ha più ne metta. Insomma, è verosimile pensare che assisteremo all'ennesima valzer sulle panchine di Serie A. Joey Saputo, però, ha un asso nella manica.