Mercato Bologna / Operazione da 10 milioni per il sostituto di Arnautovic

Insomma, la speranza è l'ultima a morire e la piazza di Bologna è nota soprattutto per non mollare mai. Finché la matematica non emanerà la sentenza definitiva, Thiago Motta cercherà di fare il possibile per inseguire un sogno che sulla carta, seppur difficile, è ancora realizzabile. Il tecnico rossoblù non può far altro che rimpiangere i punti lasciati per strada contro i biancocelesti di Sarri e la Salernitana di Sousa. Ma è adesso bisogna rialzare la testa e pensare al futuro. Il prossimo avversario sarà l'Udinese di Sottil. Ma non finisce qui. Passiamo al capitolo legato al calciomercato. Insomma, arriviamo al dunque.