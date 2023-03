Mercato Bologna / Colpo di scena: Sartori è pronto a prenderlo GRATIS!

Il campionato non è ancora finito. Il Bologna è pronto a scendere in campo contro l'Udinese. Thiago Motta sta attirando l'attenzione di diverse squadre, in Serie A e non solo, e a breve potrebbe mettere la firma - nero su bianco - sul prolungamento del contratto. Nelle ultime ore, però, c'è un'altra indiscrezione che è ha fatto scalpitare i tifosi rossoblù.