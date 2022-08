Calciomercato Cagliari / 9 calciatori che tutti vorrebbero (anche Giulini)

Il calciomercato in casa Cagliari non è ancora giunto al termine. C'è tempo fino al primo settembre e ne deve ancora passare di acqua sotto i ponti. Insomma, tutto può ancora succedere. Le voci su Goldaniga, Nandez, Rog e Pereiro non si placano e Liverani spera di poter contare (almeno) su di loro. Il Cagliari è stato letteralmente smantellato ma attenzione perché ci sono 9 grandissime opportunità a costo zero . Ed è proprio qui che volevamo arrivare.

A dire il vero, ci sono più di 9 grandi occasioni ma i nomi che vi stiamo per fare sono di giocatori che conoscerete al 100%. Sembra assurdo ma, nonostante manchi meno di un mese alla chiusura del calciomercato, questi calciatori non hanno ancora una squadra. Ma basta con le chiacchiere. Non dovete far altro - per scoprirli in pochi secondi - che scorrere le schede iniziando da qui <<<