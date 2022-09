Cagliari in ansia per Nandez, ma Giulini ha già preso una decisione / News

I pezzi più pregiati di ogni rosa dovrebbero essere coccolati nel miglior modo possibile. A Cagliari invece, dopo la retrocessione in Serie B, è successo esattamente il contrario. E non è ancora finita.

Che sia stato per ragioni economiche o per rivoluzionare una squadra che (secondo Giulini e Capozucca) doveva essere cambiata da cima a fondo, il Cagliari è stato smantellato e sono pochi i "diamanti" ad essere rimasti a disposizione di Liverani. Uno di questi è proprio Nahitan Nandez e il suo futuro non è mai stato tanto misterioso come in questo momento. Ma non sono parole al vento: ecco che cosa sta succedendo davvero <<<