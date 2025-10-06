Calciomercato Cagliari – Arriva Balotelli? Macché, ecco il nuovo bomber

Nelle ultime ore è uscita una notizia decisamente interessante per tutti i fans del mercato e del Cagliari. La società rossoblù sembrava decisamente vicina alle prestazioni di un calciatore decisamente interessante come Mario Balotelli.

Tante le dichiarazioni e soprattutto le parole di mister Fabrizio Pisacane che sembravano potessero aprire una vera e propria trattativa. Il tutto, però, è stato fermato dal patron Giulini che ha confermato di non puntare su calciatori attualmente svincolati. Ecco tutti i dettagli su quello che potrebbe essere il nuovo bomber <<<