Nelle ultime ore è uscita una notizia decisamente interessante per tutti i fans del mercato e del Cagliari. La società rossoblù sembrava decisamente vicina alle prestazioni di un calciatore decisamente interessante come Mario Balotelli.
Calciomercato Cagliari – Arriva Balotelli? Macché, ecco il nuovo bomber
Il Cagliari continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Ecco tutti i dettagli sulla squadra e sul futuro del club rossoblù
Tante le dichiarazioni e soprattutto le parole di mister Fabrizio Pisacane che sembravano potessero aprire una vera e propria trattativa. Il tutto, però, è stato fermato dal patron Giulini che ha confermato di non puntare su calciatori attualmente svincolati. Ecco tutti i dettagli su quello che potrebbe essere il nuovo bomber <<<
