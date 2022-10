Cagliari / Attacco: oltre a Zaza, spunta un altro nome dalla Serie A | News

Esatto, avete capito bene. Le ultime voci di mercato continuano ad accostare al Cagliari 2 attaccanti in particolare. Il primo è Simone Zaza. L'ex centravanti del Torino e della Nazionale è rimasto senza squadra. Si trova ancora nella lista degli svincolati e sarebbe prelevabile a parametro zero. La sua inattività, però, lascia non pochi dubbi ed è per questo motivo che, pare, ci sia una seconda opzione <<<