Calciomercato Cagliari | Sognando Aurier: ecco le 2 opzioni se parte Zappa

News Cagliari: e se non fosse ancora finita?

Liverani ha paura che il calciomercato del Cagliari sia già finito. Il tecnico rossoblù ha bisogno di un terzino sinistro - che ancora tarda ad arrivare - e adesso ha paura anche per la fascia destra. Il nome di Zappa è stato accostato all'Udinese dopo la partenza di Soppy. L'Atalanta non ci ha pensato troppo e ha avanzato l'offerta giusta al club friulano che ha accettato senza pensarci due volte. Ma passiamo al Cagliari.