Calciomercato Cagliari / Si sblocca tutto! Barreca, Felix e Tramoni – News

Matteo e Lisandru Tramoni sono due nuovi calciatori del Pisa. Il Cagliari, attraverso un comunicato stampa, ha ufficializzato la cessione dei due ragazzi. Prosegue lo smantellamento del Cagliari che nel frattempo, però, ha dato il benvenuto a Millico, Dossena e Mancosu. Che ne sarà di Pereiro? Al momento, pare che nessuno sappia rispondere a questa domanda. Il ritorno di Mancosu potrebbe essere interpretato come un chiaro e lampante indizio di mercato ma bisogna fare attenzione a tirare conclusioni troppo affrettate. Una cosa è certa. Il trequartista uruguaiano piace tanto al Nacional. Vedremo come si evolverà questa vicenda. Ma andiamo dritti al punto perché il mercato in entrata dei rossoblù non è ancora finito.