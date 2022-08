Calciomercato Cagliari | Barreca c’è, news clamorosa su Nandez

Domani Barreca svolgerà le visite mediche con il Cagliari e dopo firmerà il suo (ennesimo) nuovo contratto con il club rossoblù. Era da giorni che la redazione di mondoudinese.it vi stava avvisando. Barreca non era ancora mai stato convocato dal Monaco dall'inizio del campionato. Il suo contratto scadeva nel 2023. L'ex Lecce era destinato a vestire la maglia del Cagliari e, per l'ennesima volta, le notizie raccolte dalla nostra redazione sono state confermate. L'anno scorso vi avevamo anticipato l'arrivo di Goldaniga e Baselli e quest'anno quello di Lapadula. Adesso è toccato anche a Barreca. Ma non finisce qui.