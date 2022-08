Calciomercato Cagliari – Boom! Mancosu ok / News clamorosa su Pereiro

Liverani dà il benvenuto a Moncosu . Il 33enne arriva a parametro zero dopo aver chiuso la sua ultima parentesi calcistica con la SPAL. I tifosi del Cagliari lo conoscono già. Avendo già indossato la maglia rossoblù, Mancosu non ha bisogno di presentazioni. E' pronto a scendere in campo e freme dalla voglia di ritagliarsi un ruolo da protagonista all'interno delle'11 titolare di Liverani. Nel frattempo, Giulini si prepara all'ennesima grande cessione.

Marco Mancosu la scorsa stagione ha giocato 34 partite, condite da 6 gol e 2 assist. Non è riuscito a raggiungere la promozione con la SPAL ma adesso ha intenzione di riprovarci con il Cagliari. Il suo ruolo naturale è quello di trequartista ma all'occorrenza può essere schierato sia come ala sinistra che come centrocampista centrale. Ma attenzione a Pereiro. L'arrivo di Mancosu è un chiaro indizio di mercato? Non ci sono dubbi! Ecco che cosa sta succedendo <<<