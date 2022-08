Calciomercato Cagliari | Giulini scatenato: ecco chi vuole comprare adesso!

Di poche cose siamo davvero sicuri. Una di queste, è quella che ci racconta di un Cagliari determinato a tornare in Serie A il prima possibile. C'è una chiara strategia dietro. La voglia di non vivacchiare in Serie B in attesa dell'annata fortunata. Per fare in modo che la promozione non sia una chimera ma che possa seriamente essere un obiettivo, serve l'ambizione che la società rossoblù sta dimostrando di avere. E che continuerà a dimostrare fino alla fine della sessione di mercato.