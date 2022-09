Cagliari, borsino aggiornato! Si punta agli svincolati: 6 (grandi) opportunità

Il presidente Giulini è un uomo con le idee chiare. Il ragionamento è facile: se arriva quella che lui ritiene essere una giusta offerta, allora ogni calciatore può essere venduto. Non importa chi egli sia. E, soprattutto, non importa quanto questo calciatore sia importante per la rosa di Liverani. Il motto è sempre lo stesso: "dare moneta, vedere cammello". Ma attenzione, perché oggi non parliamo di uscite ma di entrate!