Calciomercato Cagliari – Borsino di fuoco! Niente Puscas. Al 90% arriva lui

Un nuovo borsino è d'obbligo. Nelle ultime ore è successo letteralmente di tutto. Giulini sta cambiando le carte in tavola e, di conseguenza, adesso bisogna aggiornare le percentuali . Il calciomercato del Cagliari non è ancora giunto al termine. Il presidente rossoblù ha un asso nella manica. Insomma, non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere insieme tutte gli ultimissimi aggiornamenti.

E' da parecchio tempo che non facciamo altro che ripetervi che il calciomercato del Cagliari si protrarrà fino all'ultimo secondo della chiusura del mercato (1 settembre). Ci sono troppe situazioni in bilico e oggi vi raccontiamo quali sono le percentuali dei giocatori accostati al club sardo in entrata. Partiremo dall'ultimo della classifica per poi scorrere tutti gli altri via via in pochi secondi <<<