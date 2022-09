News Cagliari | Capozucca scatenato: a gennaio (ri)cambia tutto – News

Il futuro del Cagliari rimane un grande punto interrogativo. Che ne sarà dei big? Arriverà qualcun altro a gennaio oppure Liverani dovrà accontentarsi dei giocatori che ha? Il calciomercato non è dietro l'angolo. Ma la sosta dei Mondiali potrebbe anticipare le mosse di Giulini e Capozucca. Noi ci siamo portati avanti e abbiamo racchiuso tutti i nomi (sia in entrata che in uscita) all'interno di questa lista <<<