Cagliari, Capozucca sta ripensando ad un colpo dagli svincolati / News

Il nuovo Cagliari di Liverani stava cominciando a raccogliere i frutti del duro lavoro. La sconfitta in casa contro il Bari è stata inaspettata e proprio non ci voleva. Era uno scontro diretto ma il campionato è ancora lungo e può succedere di tutto. Ma non perdiamoci in chiacchiere inutili e arriviamo al dunque.