Il Cagliari continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, con la stagione che oramai è pronta per prendere il via. La società deve mettere a referto qualche operazione di primissimo livello per completare una rosa già ampiamente competitiva.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Cagliari – Colpo in arrivo dalla Roma? Ecco il nuovo centrale
news calcio
Calciomercato Cagliari – Colpo in arrivo dalla Roma? Ecco il nuovo centrale
Il Cagliari potrebbe mettere a referto un colpo di primissimo livello direttamente dalla Roma, ecco tutti i dettagli sul nuovo centrale
Nelle ultime ore sembra esserci un profilo che deve essere aggiunto alla rosa e stiamo parlando di un difensore centrale di assoluto spessore. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nuovo nome per il mercato <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA