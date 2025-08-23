La società isolana sta lavorando in vista dei prossimi incontri di campionato e sa che l'esordio è pronto per arrivare proprio nel corso di questa giornata. Nel frattempo bisogna fare la differenza sotto tutti i punti di vista e si sta lavorando per arrivare ad un nuovo attaccante.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Cagliari – Chiuso colpo dai bianconeri: ecco il nuovo Piccoli
news calcio
Calciomercato Cagliari – Chiuso colpo dai bianconeri: ecco il nuovo Piccoli
Il Cagliari ha chiuso un colpo di primissimo livello e si assicura le prestazioni di un calciatore che potrebbe fare la differenza in Serie A
La squadra non ha tempo da perdere ed anzi non vede l'ora di mettere a referto la firma di un ottimo calciatore che possa sostituire Roberto Piccoli. Il centravanti ha firmato con la Fiorentina e di conseguenza la squadra sta cercando un'alternativa. Il nuovo bomber potrebbe arrivare dai bianconeri <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA