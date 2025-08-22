Dopo un mercato di assoluto spessore, arrivano due cessioni pesanti che portano il Cagliari a tornare prepotentemente sul mercato e a cercare dei nuovi accordi di assoluto spessore. La squadra gestita da mister Pisacane al momento non è ancora completa e servono dei nuovi nomi per definirla.
Calciomercato Cagliari – Colpo unico dall'Atalanta: ecco il nuovo Zortea
Calciomercato Cagliari – Colpo unico dall’Atalanta: ecco il nuovo Zortea
Il Cagliari mette a referto un colpo di primissimo livello per la sua fascia? Ecco tutti i dettagli sull'arrivo del nuovo Nadir Zortea
Tanti i profili messi sotto osservazione e tra questi sembra esserci anche quello di un nuovo esterno direttamente dall'Atalanta. Un affare che potrebbe fare la differenza ai fini della classifica finale, ecco tutti i dettagli su questa trattativa <<<
