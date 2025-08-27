Calciomercato Cagliari – Italiano lo scarica? Ecco il colpo da Europa

La società rossoblù non ha tempo da perdere e dopo le cessioni remunerative di due calciatori come Nadir Zortea (destinazione Bologna) e Roberto Piccoli (destinazione Fiorentina), tutto sembra essere pronto per dei nuovi botti di mercato decisamente molto interessanti.
La società rossoblù rischia di perdere definitivamente un calciatore di assoluto spessore, ma il sostituto è pronto per arrivare sull'isola
Il primo nome che dovrà entrare (per ovvi motivi) nei radar del Cagliari è proprio quello di un esterno. La firma di Marco Palestra dall'Atalanta sembra essere cosa fatta, ma nelle ultime ore prende quota un sogno direttamente dal Bologna. Ecco tutti i dettagli <<<
