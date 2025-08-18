La società rossoblù continua a lavorare in vista dell'esordio in campionato e si gode un'ottima prestazione in Coppa Italia in cui è riuscita a fare la differenza e mettere in netta difficoltà l'avversaria Entella, anche se il passaggio finale del turno è arrivato solamente ai calci di rigore.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Cagliari – Colpo dal Napoli? C’è un nome CLAMOROSO
news calcio
Calciomercato Cagliari – Colpo dal Napoli? C’è un nome CLAMOROSO
Il Cagliari continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Nel frattempo la società continua i contatti per mettere a referto una firma decisamente interessante. Un nuovo colpo per la fascia e soprattutto un nome che ha fatto sognare tutti i fans. Ecco i dettagli sul colpo dal Napoli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA