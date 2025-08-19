La stagione ufficiale è iniziata con la vittoria ai rigori contro la Virtus Entella, ma la sensazione è che il Cagliari possa ancora modificare diverse cose dalla rosa vista in campo nel corso dell'ultimo match di Coppa Italia. Sono tanti i profili messi sotto osservazione.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Cagliari – Colpo dalla Roma e due addii: rivoluzione totale
news calcio
Calciomercato Cagliari – Colpo dalla Roma e due addii: rivoluzione totale
Il Cagliari prepara un vero e proprio colpaccio dalla Roma, ecco tutti i dettagli su un possibile colpo ma anche su due addii vicinissimi
Il club non ha tempo da perdere ed anzi non vede l'ora di aggiungere una firma di assoluto spessore. Il nome che più di tutti sta piacendo alla società arriva dalla Roma, ma assieme a questo rinforzo potrebbero arrivare ben due addii. Tutti i dettagli sul colpo dalla società capitolina <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA