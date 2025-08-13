Calciomercato Cagliari – Colpo dalla Roma in difesa: Gasp disperato

La società rossoblù continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Il club non vede l'ora di poter dire la sua e fare la differenza, ma allo stesso tempo sa che le sue operazioni in entrata sono praticamente terminate. Tanti i nuovi volti che hanno accolto il club e proprio per questo motivo non si vede l'ora di poter arrivare ad una chiusura per l'ultimo obiettivo.