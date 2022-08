Calciomercato Cagliari, si valuta un colpo totalmente a sorpresa

Sono giorni che vi riportiamo quello che sta accadendo in sede rossoblù rispetto al calciomercato. C'è movimento e ce n'è parecchio. Eppure, non una sola mossa sembra atta a rendere meno competitiva una rosa che vuole lottare sin da subito per la promozione immediata in Serie A. Giulini non ha parlato moltissimo ma le sue azioni parlano per lui. Una su tutte? Quella relativa a Nandez, ad esempio.