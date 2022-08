Calciomercato Cagliari – Clamoroso! Il Como beffa Giulini: c’è il sorpasso

Sembra incredibile ma sta succedendo davvero. Il ricco Como indonesiano sta facendo faville sul calciomercato. Il colpo Fabregas è soltanto l'inizio. Questa volta, però, c'è di mezzo anche il Cagliari. Giulini è ancora in tempo ma l'orologio scorre e i bergamaschi potrebbero accelerare da un momento all'altro. Ma non perdiamoci in chiacchiere inutili e andiamo dritti al punto perché quello che sta succedendo merita l'attenzione dei tifosi rossoblù.

Avete capito bene. Daniele Baselli è un nuovo calciatore del Como. Anche lui fa parte dei "colpevoli" che hanno contribuito alla disfatta rossoblù. In Serie A, al momento, non c'è posto per lui ed ecco che l'ex rossoblù ha deciso di fare del Como la sua nuova casa. Oltre a Baselli, che ha firmato un contratto fino al 2024, il Como si appresta a beffare il Cagliari in attacco. E qui la situazione cambia: ecco che cosa sta succedendo e di chi stiamo parlando <<<