Calciomercato Cagliari – Dopo Millico, Di Marzio sgancia una news da urlo!

Dovrebbe essere solo ed esclusivamente una questione di giorni, forse persino di ore. Ma Dossena e Millicco, salvo clamorosi colpi di scena, vestiranno la maglia del Cagliari. Liverani li aspetta a braccia aperte. In questo modo, la rosa sarda avrà un nuovo difensore centrale e un nuovo attaccante multifunzionale (ala sinistra naturale ma facilmente utilizzabile come prima punta e come ala sinistra).Ma passiamo all'ultimissima bomba di mercato di Gianluca Di Marzio! <<<