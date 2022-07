Calciomercato Cagliari / Dopo Lapadula, altro colpo in arrivo! – News

Il Cagliari non molla la presa e continua ad operare sul mercato in maniera importante. I tifosi gialloblù hanno la voglia e la necessità di tornare subito in Serie A e per questo motivo, Giulini sembra particolarmente voglioso di fare bene. Anche per questo motivo - come tutti hanno notato - il lavoro che viene svolto dal club sembra indirizzato proprio al raggiungimento di questo obiettivo e quello che sta succedendo in queste ore ne è la palese dimostrazione.