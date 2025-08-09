Calciomercato Cagliari – Dove va Piccoli? Lotta a cinque CLAMOROSA

Il nuovo oggetto del desiderio del mercato italiano ha un nome e cognome, stiamo parlando di Roberto Piccoli. Il calciatore italiano dopo una grande stagione ha ricevuto diversi interessamenti da parte delle società del nord Italia e non solo. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli.
Il Cagliari (nel corso delle prossime ore) potrebbe perdere uno dei suoi calciatori più importanti. Tutti i dettagli su questo affare
Sono ben cinque le squadre pronte a chiudere questo affare di mercato. Team che hanno voglia di rinforzarsi e stanno cercando di mettere a referto dei colpi di assoluto prestigio. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco la lista con i cinque club che hanno messo sotto osservazione Roberto Piccoli <<<
