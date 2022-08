Calciomercato Cagliari | Ennesima grande cessione vicinissima, dicono

Manca meno di un mese alla chiusura del calciomercato e in Sardegna non si può abbassare la guardia neanche per un secondo. Il rischio che il Cagliari possa continuare ad essere smantellato è sempre dietro l'angolo. Fabio Liverani è costretto a fidarsi della sua società. Capozucca e Giulini non si sono fermati un attimo. Sono stati ceduti quasi tutti i big dello scorsa stagione ma è altrettanto vero che la squadra non è stata abbandonata a se stessa. Ma basta con le chiacchiere e con i giri di parole. Arriviamo al dunque.