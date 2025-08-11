Calciomercato Cagliari – Esposito chiude tutto? Macché, c’è il top in difesa

La società rossoblù sta lavorando in entrata ed in uscita sul mercato, con l'obiettivo di chiudere una rosa di primissimo livello da offrire a coach Pisacane in vista della prossima lunga stagione. Logicamente bisogna trovare un accordo con diversi componenti, ma al momento il mercato ha regalato molte soddisfazioni.
Il Cagliari ha finalmente chiuso un colpaccio sul mercato e stiamo parlando di Sebastiano Esposito, ma il mercato si conclude così? Il punto
L'ultimo calciatore ad essere stato chiuso è l'attaccante Sebastiano Esposito, con una grande vittoria sulla concorrenza del Parma. Non perdiamo nemmeno un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro del club. Il mercato è chiuso? Macché, ecco le ultime <<<
