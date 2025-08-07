Nelle ultime ore c'è una notizia che ha colpito i tifosi del Cagliari. Il calciatore che sembrava essere vicinissimo e pronto per la firma, non ha intenzione di indossare la maglia rossoblù o meglio non è mai arrivata la giusta offerta per chiudere questo affare.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Cagliari – Saltato Esposito? No problem, ecco il bomber
news calcio
Calciomercato Cagliari – Saltato Esposito? No problem, ecco il bomber
Il Cagliari continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Il club rossoblù non vede l'ora di scendere sul campo e dire la sua
Dall'altra parte c'è un club che non ha perso tempo ed anzi ha già chiuso la trattativa, stiamo parlando del Parma che si aggiudica le prestazioni di Sebastiano Esposito. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato. Il Cagliari ha già scelto l'alternativa <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA