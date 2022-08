Calciomercato Cagliari / Brivido Fabian Ruiz. News clamorosa su Nandez

Napoli e Cagliari hanno una cosa in comune: le rose di entrambe le squadre sono state smantellate. Il Napoli ha ufficialmente salutato e ringraziato Insigne, Mertens e Koulibaly. Insomma, non proprio gli ultimi 3 arrivati. La lista delle cessioni importanti del Cagliari, invece, è talmente lunga da sembrare infinita. Joao Pedro, Marin, Cragno, Carboni ecc... Come se non bastasse, Lovato, Keita e Baselli (ma probabilmente ci dimentichiamo anche qualcun altro) hanno fatto i bagagli perché liberi di svincolarsi in caso di retrocessione).