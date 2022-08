Calciomercato Cagliari / News dell’ultimo minuto: follia Mertens

Il Cagliari continua a lavorare in sede di calciomercato per cercare di riuscire a risolvere diverse questioni. C'è, prima di tutto, da capire come andare ad agire relativamente alle uscite: qualche cessione potrebbe ancora avvenire. Ma poi, si potrà operare in maniera significativa per quanto riguarda anche le entrate. In queste ore vi abbiamo detto di diversi nomi finiti sul taccuino di Giulini e altri ce ne saranno ancora. La volontà del club, lo ripetiamo, è quella di riuscire a risalire - il prima possibile - in Serie A. Per farlo, servono calciatori adatti.