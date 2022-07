Calciomercato Cagliari / La formazione da urlo per il 2023: eccola | News

Il Cagliari lavora per consegnare a Fabio Liverani una rosa che possa essere considerata all'altezza della situazione. In generale va fatto notare come la proprietà stia lavorando in maniera molto ambiziosa, a dimostrazione del fatto che in Serie B, davvero, non ci vuole rimanere nessuno. L'idea di calcio di Liverani è tra le più interessanti tra gli allenatori presenti in Italia e la sua grande voglia di mettersi in mostra è musica per le orecchie di tutto l'ambiente Cagliaritano.